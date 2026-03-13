休みには、家族みんなで義実家に行く家庭もあるでしょう。そんななか、義母の方から「お嫁さんはこなくていい」と言われたママがいました。この方は義母の気持ちを尊重して義実家への帰省を控えていたそうですが、それにもかかわらずゴタゴタが起きている様子。こんな投稿がありました。『義母が「嫁は他人。他人が家に泊まるのは気が休まらなくて嫌だからこないで」と言うので、義実家への帰省は旦那と子どもだけです。ところがこ