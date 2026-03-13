伝統の曲線美と最新のアルピーヌ・エッセンスが融合 ルノーは、モータースポーツへの情熱と独自の革新技術を大衆車に注ぎ込み続けてきたフランスの自動車メーカーです。そのラインナップにおいて、欧州Bセグメントの中核を担うモデルとして、高い走行性能と「官能的」と評される流麗な曲線美を特徴とするのが「ルーテシア」です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヤリス」サイズの「“5人乗り”コンパクトカー」です！