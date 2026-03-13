第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、『TOKYOタクシー』の倍賞千恵子が最優秀主演女優賞を受賞した。 参考：盟友のように心を通わせる倍賞千恵子と木村拓哉『TOKYOタクシー』は山田洋次の真骨頂に 倍賞が演じたのは、終活中の老婦人・高野すみれ。戦後の日本の歩みとともに、時に時代に翻弄されながら生き抜いた日々を、タクシӦ