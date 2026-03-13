熊本県警は13日、今年に入り同県内でニセ警察詐欺（警察官をかたって「あなたを犯人として捜査している」などと不安をあおり、資金確認名目などでお金をだまし取る手口）や交流サイト（SNS）を使った投資詐欺（さまざまなSNS上で「簡単に稼げる。必ずもうかる」などと誘い込み、偽物のアプリで利益が出ているように見せかけて信じ込ませ、お金をだまし取る手口）が横行しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。さらに、