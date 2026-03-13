明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★★自分の気持ちに正直になれる日。わだかまりのあった友人と話し合う機会を作れば、すぐに仲直りができます。本心をはっきりと伝える事がカギです。B型の運勢……★☆☆☆☆今日は健康運がすぐれません。とくに胃腸が弱っているのではないでしょうか。無理して食事をとっても、負担を大きくするだけ。O型の