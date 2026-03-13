大手不動産会社が初めて『Uターンしたい街のランキング』を発表しました。地元を離れて暮らす人にとったアンケートで、Uターンを希望すると答えた率が高かった市町村の6位に新潟県の出雲崎町が入りました。県内の市町村では唯一のランキング入りです。その背景を探りました。 ■なぜ？『Uターンしたい街ランキング』で出雲崎町が6位に！ 新潟県のほぼ中央に位置する日本海に面した出雲崎町。人口約4000