3月12日、新潟県佐渡市で元気いっぱいに太鼓を演奏していたのは、相川地区にある金泉小学校の全校児童14人です。3月末で閉校し、近隣の小学校と統合することが決まっている金泉小学校。イベントは閉校前最後の思い出をつくろうと開かれ、児童たちは佐渡市を拠点に活動する太鼓芸能集団・鼓童のメンバーから指導を受けながら太鼓を楽しんでいました。【鼓童 宮崎正美さん】「みんな、ものすごく一生懸命、太鼓を叩いてくれた