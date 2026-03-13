3月13日、新潟県弥彦村の彌彦神社で児童たちが宣伝していたのは、自分たちで考案したという枝豆を使ったクリームパイ。弥彦小学校の児童は地元食材の魅力を多くの人に知ってもらおうと、去年6月から製菓専門学校と共同で枝豆やイチゴなど弥彦産の農産物を使ったスイーツを開発してきました。協力する村内の店舗で販売が始まると、列ができる盛況ぶり。【購入した人】「大人気ですね」夢中になって接客するうちに、商品