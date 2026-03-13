プロ野球ファームリーグに参入し、3シーズン目を迎えるオイシックス新潟アルビレックスBC。3月14日の開幕戦を前に出陣式を行い、今シーズンの飛躍を誓いました。 約400人のファンが見守る中、行われたオイシックスの出陣式。チームのCBOに就任した桑田真澄さんの姿もありました。【桑田真澄CBO】「今年から新たに球団の一員となりました。チームのためにベストを尽くしてサポートして