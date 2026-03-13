中東情勢の悪化により、ガソリン価格が急騰しています。新潟市ではレギュラーガソリン1リットルあたり194円で販売するガソリンスタンドも。利用者からは「異常だ」との声が上がっています。 新潟市西蒲区にあるガソリンスタンド、3月13日は1リットルあたり“194円”の表示が。【イエスト平倉浩幸 常務】「実は12日、30円ほど上げさせてもらって、13日からまた10円さらに値上げをやるしかなくて…仕入れがどんどん上がって