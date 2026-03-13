停電の影響で一時運転を見合わせていた東横線とみなとみらい線が先ほど全線で再開しました。【映像】東横線 みなとみらい線 全線で運転再開正午過ぎに発生した停電の影響で上下線で一時運転を見合わせていましたが、およそ9時間半ぶりとなる午後10時前に全線で運転を再開しました。（ANNニュース）