ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）は１３日、グループ２社と共同でフジ・メディア・ホールディングスの株式を６・２０％まで買い増したと発表した。１３日に大量保有報告書を関東財務局に提出した。フジＨＤが２月５日に実施した自社株買いに応じたことで、ＳＢＩ系の保有比率は一時３・４４％まで低下したが、その後、一転して株を買い増した。保有目的についてＳＢＩＨＤは「戦略投資」と説明し、他の２社は「純投資」としてい