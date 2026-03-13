来年度予算案が衆議院本会議で採決され、与党などの賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。週明けの月曜日（16日）からは参議院での審議が始まる予定です。森議長「令和8年度一般会計予算ほか2案は、委員長報告の通り可決いたしました」予算案は午後9時半ごろ衆議院本会議で採決・可決され、参議院に送られました。衆議院での予算案の審議時間は合計59時間ほどで2000年以降で最も短くなります。また、予算を省庁別に分けて審議