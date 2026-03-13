【狩野亮の目】ミラノ・コルティナパラリンピック第７日の１２日は、アルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳（トヨタ自動車）が銀メダルに輝いた。３連覇は逃したが、今大会ではスーパー大回転の銀に続く２個目のメダル。勝ち切りたかった村岡１２日のアルペンスキー女子大回転（座位）で３大会連続のメダルを獲得した村岡桃佳選手は高速系の種目に比べてよりしっかりと攻めた印象だった。私はスーパー大回転で２