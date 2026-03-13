＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪「ファーストキス1STKISS」（塚原あゆ子監督）で話題賞の作品部門、俳優部門の2冠に輝いた松村北斗（30）が、前年に「正体」で俳優部門を受賞した、同じSixTONESのメンバー森本慎太郎（28）から同賞を授与された。森本から「おっす、北斗。慎太郎だぞ」と声をかけられると「10年以上、ともに切磋琢磨（せっさたくま）している相手なので、特別な思