Number_iの平野紫耀さん（29）がコンタクトレンズの新CMに出演。撮影後のインタビューでは、新しい環境で頑張る人にエールを送りました。撮影は、朝の洗面所でのシーンからスタート。平野さんは撮影について「一日の始まる力強いタイミングというのは誰しも必要なことだと思うので、朝の出発の雰囲気が多くの人に伝わるように、心がけながら撮影させていただきました」と振り返りました。■新しい環境で頑張る人へ応援メッセージま