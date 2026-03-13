＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪李相日監督（52）が「国宝」で、2007年（平19）の第30回の「フラガール」以来、19年ぶり2度目の最優秀監督賞を受賞した。壇上で、珍しく家族へ感謝した。「生涯に、そう何度もある機会ではないので、1度だけ個人的なことですが…。16歳のころからともに人生を歩んでくれ、こんな男を支えてくれている妻と、映画監督であることに全く無関心を装ってくれ