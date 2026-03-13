バンダイスピリッツは、1983年放送の『魔法の天使クリィミーマミ』より「PROPLICA まほうのステッキ」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月13日(金)16時より予約受付開始、2026年11月発送予定。TVアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』より、主人公・森沢優が「クリィミーマミ」に変身するための魔法のアイテムのステッキが完全新規造形・約1/1サイズで登場。本商品のためにア