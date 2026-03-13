ENEOS Powerは3月10日、MIRAI東京蓄電が神奈川県に設置予定の特別高圧系統用蓄電池について、ENEOS Powerがその運用を受託するアグリゲーター業務委託契約に関する基本合意書を締結したと発表した。今後、正式な業務委託契約の締結に向けて協議を進める。系統用蓄電池アグリゲーションの模式図今回の基本合意の対象となるのは、神奈川県横浜市旭区に設置する定格出力12,000kW／定格容量65,808kWhの系統用蓄電池。ENEOS Powerがアグ