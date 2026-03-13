PCE価格指数（1月）21:30 結果0.3% 予想0.3%前回0.4%（PCE価格指数・前月比) 結果2.8% 予想2.9%前回2.9%（PCE価格指数・前年比) 結果0.4% 予想0.4%前回0.4%（コアPCE価格指数・前月比) 結果3.1% 予想3.1%前回3.0%（コアPCE価格指数・前年比)