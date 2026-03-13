フランスのマクロン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領とともにパリで演説。 ロシアに対する米国の制裁、限定的な例外措置は妥当 欧州がロシアへの制裁を解除する正当な理由はない 中東におけるフランスの役割は防衛的