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米1０年債利回りは４．２４７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:44）（%） 米2年債 3.704（-0.036） 米10年債4.247（-0.014） 米30年債4.884（+0.002） ドイツ2.948（-0.009） 英国4.762（-0.011） カナダ3.495（-0.032） 豪州4.951（-0.001） 日本2.251（+0.073） ※米債以外は10年物