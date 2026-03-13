３月１４日に行われる中京競馬（１回１日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は昨年の開催後、傷んだ箇所の補修と洋芝の追加播種を行い、おおむね良好な状態。ダートはスタミナのある先行馬が残りやすい。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△