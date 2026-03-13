第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）の倍賞千恵子（８４）が最優秀主演女優賞を受賞した。倍賞の同賞受賞は、第４回（１９８１年）「遥かなる山の呼び声」「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」で選出されて以来、４５年ぶり２度目の戴冠となった。自身の名前が読み上げられると、驚きのあまり立ち上がることができなかった。２０１３年に「わが母の記」