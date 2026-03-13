手軽に野菜を1品プラス 緑鮮やかで身近な野菜「ブロッコリー」で作れる、小鉢のレシピをご紹介します。5分ほどの調理であっという間に完成。野菜不足を感じた時に、ぱぱっと作れます。 あっさりシンプル塩麹和え塩昆布とおかかの旨味を生かす ※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました しめじを加えてヘルシーにお家で居酒屋風にんにく炒めふわふわ卵と相性◎炒める&和えるで飽きがこない 油