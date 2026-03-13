歌手の相川七瀬が１３日までにＳＮＳを更新。ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のライブへ訪れたことを報告し、各メンバーとの２ショットを公開した。自身のインスタグラムに「ＬＵＮＡＳＥＡの有明アリーナへ、マーティと一緒に行って来ました」と報告し、続けて「真矢さんがそこにいるかのようなステージ。淳士が叩くドラムが、真矢さんと一心同体していて涙が止まらなかったです」と２月１７日に死去したドラムの真矢さん