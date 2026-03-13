乗客に対応する中国鉄路上海局集団の乗務員。（２月３日撮影、上海＝新華社配信）【新華社北京3月13日】中国で2月2日に始まった春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」は13日、最終日を迎えた。交通運輸部は同日、春運40日間の地域をまたぐ人の移動が延べ94億人に達したとの見通しを示した。内訳は、道路が87億3600万人、鉄道が5億3800万人、水路が3595万人、航空が9439万人だった。