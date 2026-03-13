日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、映画『TOKYOタクシー』の倍賞千恵子（84）が最優秀主演女優賞に輝いた。第4回（1981年）に『遥かなる山の呼び声』『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』で同賞を受賞して以来、実に2度目の受賞となる。【写真】プレゼンターをつとめた河合優実と熱烈なハグをする倍賞千恵子プレゼンターを務めたのは、昨年『