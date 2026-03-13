完全に標的にされてしまったみたいですね…。顔色を伺いすぎてしまう彼女。このクセは小さいころからで、そのせいで友人から「ぶりっこ」「なんかムカつく」と言われてしまうこともあったようです。でも、もう母親なんだから！ 娘の居場所を守らなきゃ！ という一心でママ友付き合いを頑張っていたのですが…。【まんが】私はママ友の召使い？(ウーマンエキサイト編集部)