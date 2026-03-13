アメリカのトランプ政権がロシアに対する制裁を緩和し、ロシア産原油の購入を一時的に認めると発表したことについて、ロシアのペスコフ大統領報道官は13日、「ロシアとアメリカは世界のエネルギー市場の安定化において利害を共有している」としたうえで、「ロシア産原油の大量供給なしに市場の安定化は不可能だ」と述べて、アメリカの決定を評価しました。また、ウクライナとの和平協議については、アメリカとイスラエルによるイラ