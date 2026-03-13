東急電鉄によりますと、13日正午すぎ、東急東横線と直通するみなとみらい線で停電が発生し、菊名駅とみなとみらい線の元町・中華街駅の間で一時、運転を見合わせました。停電で走行できない列車が東白楽駅から横浜駅の間で立ち往生したため、およそ980人の乗客を列車から降ろし付近の駅まで誘導したということです。その後、安全が確認されたとして、午後9時50分ごろに全線で運転再開しました。