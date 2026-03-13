声優の池田昌子さんが亡くなったことを受け、共演経験がある山口勝平さんが追悼しました。東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトによると、池田さんは3日に脳出血のため亡くなったということです。池田さんとは、アニメ『らんま1/2』で共演したという山口さん。自身のXを更新し「僕にとって永遠にメーテルで、、、。そんな方と乱馬のお母さんでお会いしたときの鳥肌、今も忘れられないです」と思い出を振り返りました。また、