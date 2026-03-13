＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪倍賞千恵子（84）が「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で、1981年（昭56）の第4回で「遙かなる山の呼び声」「男はつらいよ寅次郎ハイビスカスの花」で受賞以来、45年ぶり2度目の最優秀主演女優賞を受賞した。驚き、あぜんとする手を、優秀助演女優賞の蒼井優（40）が何度も握ると、倍賞は笑みを浮かべた。この日、司会も務めた前年度受賞者の河合優