4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。 【写真】サカナクション、timelesz、EXILE、松平 健…第1弾解禁アーティスト全4組東京・有明のTOKYO DREAM PARKの開業を記念した、豪華アーティストによる夢の3時間30分。このたび、第1弾の出演アーティストが解禁された。◆第1弾出演アーティストを解禁！3月27日（金）に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK――TDPは