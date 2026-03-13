いよいよ3月13日よりスタートした、嵐のラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』。開幕を目前に控えた3月11日、二宮和也は自身のX（旧Twitter）に「お邪魔します」とのコメントを添え、飛行機の窓から撮影したと思われる北海道の雄大な風景写真を投稿（※1）。ツアーの幕開けを待ち望んでいたファンから、喜びと応援の声が多数寄せられた。 （関連：嵐 二宮和也は次に何を始めるのか