第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、『ナイトフラワー』の森田望智が最優秀助演女優賞を受賞した。 参考：『虎に翼』森田望智が“花江を超えた”瞬間「お芝居の楽しさってこういうところ」 森田は、大学時代、同級生が就職活動をしていく中で、役者としての仕事もなく、オーディションにも受からず、「そろそろ私も今年で今年でお芝