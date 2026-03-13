ヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（45）が3月10日、Instagramを更新。WBCを生観戦したことを報告した。 【画像】「勝利の女神」稲村亜美、“ミニスカ”で激闘のWBCを見届け「笑顔がとても可愛い」「結婚したい」 「行ってきました」と投稿されたのは、WBCを観戦する樽美酒の姿。いつもの白塗り姿とはうってかわってサングラスの素顔を公開し、牧原大成（33）のユニフォ