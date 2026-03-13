ブライトンを率いるファビアン・ヒュルッツェラー監督は、日本代表MF三笘薫がサンダーランド戦に出場する可能性はあると語った。13日、地元メディア『サセックス・ワールド』が指揮官のコメントを伝えている。三笘は4日、敵地『エミレーツ・スタジアム』にて行われたアーセナル戦に先発出場した。しかし11分に左足首を負傷し、前半終了までプレーを続行したのちにハーフタイムに負傷交代。試合後には松葉杖をついてる姿が目撃