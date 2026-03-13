マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFエリオット・アンダーソンに関心を寄せているようだ。12日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。今夏にポルトガル代表MFベルナルド・シウヴァの契約が満了となり、スペイン代表MFロドリとクロアチア代表MFマテオ・コヴァチッチが契約満了まで残り1年となるマンチェスター・シティは中盤の