悔しい敗戦だ。北朝鮮女子は現地３月13日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でオーストラリアと対戦。１−２で敗れた。試合後のフラッシュインタビューに、65分に一矢報いるゴールを決めたMFチェ・ウニョンが対応。「私たちのチームは、前半からしっかりと準備したし、この試合のために最大限、すべてを尽くしました」と振り返る。 「努力もさることながら、前半から選手たちが心を一つにして、