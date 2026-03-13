【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが5月から開催する3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』のオフィシャルグッズが発表され、3月13日から事前通販がスタートした。 ■日常使いしやすい“ラフ”なアイテムが多数ラインナッ オフィシャルグッズは、アイテムのセレクトからデザインまで幾田りら本人がプロデュース。春先にぴったりなアパレルや、楽曲をイメージしたグ