【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『ミュージックステーション DREAM LIVE春の3時間30分スペシャル』が、4月3日18時30分から放送されることが決定。第1弾出演アーティストとして、サカナクション、timelesz、EXILE、松平健が発表された。 ■TOKYO DREAM PARKと中継を繋いでオンエア いよいよ3月27日に開業を迎えるTOKYO DREAM PARK。TDPは「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有