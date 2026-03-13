【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NELKE（ネルケ）が、ソニー・ミュージックレーベルズのエピックレコードジャパンよりメジャーデビュー曲「Bouquet」を4月1日に配信リリースする。 ■壮大に広がるバンドサウンドのなかに繊細な儚さを宿したアップテンポのロックチューン 2025年10月から開催された全国ツアー『NELKE ONEMAN LIVE TOUR 2025-2026“Diary”』ではZ