13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の5万3740円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3819.61円に対しては79.61円安。出来高は8925枚となっている。 TOPIX先物期近は3611ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.03ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53740