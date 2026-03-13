中国メディアの環球時報によると、ブラジルのニュースポータルサイト、Brasil 247はこのほど、「中国は新たな世界的ショッピング目的地になることを望んでいる」とする記事を掲載した。記事は、「中国はビザ（査証）なしでの入国から免税額の即時還付に至るまで旅行体験を変革している」とし、「ビザなしで上海への航空券と現地のホテルを予約でき、外国のクレジットカードで屋台での食事の支払いを済ませ、商業施設で買い物をした