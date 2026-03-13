中国外交部の郭嘉昆報道官は3月13日の定例記者会見で、中国とベトナムの外交・国防・警察部門による「3＋3」戦略対話メカニズムの初の閣僚級会議が開催されることを明らかにしました。郭報道官は、「中国とベトナムは社会主義の友好的隣国であり、戦略的意義を有する運命共同体だ」と述べ、「両党・両国の最高指導者の関心と後押しの下、双方は外交・国防・警察部門による「3＋3」戦略対話メカニズムを設立し、これを閣僚級とする