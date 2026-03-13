警察庁によりますとサーバーやウェブサイトに過剰なデータを送信して機能停止を狙うDDoS攻撃やクレジットカード情報などを窃取するフィッシングに対処するため、インターポール＝国際刑事警察機構が主導する最大級の国際共同捜査が行われ、全世界で約4万5000のサーバーなどのIPアドレスを機能停止させました。日本警察はインターポールからの情報をもとに国内の24台のサーバーを無効化しています。これらのサーバーはすべて攻撃者