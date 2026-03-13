中国商務省は日本とカナダ産の合成ゴムに反ダンピング関税を課すと発表しました。中国商務省の発表によりますと、対象となるのは日本とカナダから輸入する「ハロゲン化ブチルゴム」です。「ハロゲン化ブチルゴム」はタイヤなどに使われるもので、最大30.1%の反ダンピング関税が今月14日から5年間、課されることになります。中国商務省は2024年9月から日本とカナダ、インドを対象にダンピングにあたるかどうか調査を行っていました