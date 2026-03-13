【ニューヨーク共同】13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝159円27〜37銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1467〜77ドル、182円76〜86銭。朝方発表された2025年10〜12月期の米実質国内総生産（GDP）改定値は年率換算で前期比0.7％増と、速報値から下方修正された。市場予想も下回ったものの、反応は乏しかった。