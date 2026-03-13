アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は、イランの新しい最高指導者のモジタバ師が攻撃で負傷した模様だと明らかにしました。アメリカヘグセス国防長官「（イランの）いわゆる“最高指導者”が負傷し、外見が傷ついた模様だ」ヘグセス国防長官は13日、イランの最高指導者・モジタバ師についてこのように述べた上で、「きのう発表された声明には声も映像もなかった」と主張しました。ま